Путин и Байден встретятся в отеле с историей «перезагрузок»

https://static.news.ru/photo/9d1209d6-be5b-11eb-81ab-96000091f725_660.jpg Фото: ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Главы России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве в отеле InterContinental. Данное место имеет давнюю историю «перезагрузок» международных отношений. Об этом пишет издание Le Temps.

По информации источника издания, первые консультации женевской протокольной службы и швейцарского МИД по поводу саммита Россия — США состоялись 26 апреля, однако официальных подтверждений этого нет.

Швейцарское издание пишет, что выбор места встречи представляется очевидным в связи с тем, что отель расположен рядом с офисами международных организаций. Кроме того, он имеет давнюю историю проведения международных встреч на высшем уровне.

Так, в 1985 году в этом отеле прошли переговоры генсека СССР Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана. Советско-американский саммит был посвящён разоружению.

В марте 2009 года в отеле InterContinental прошли первые переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон. Тогда Клинтон подарила российскому коллеге символическую «кнопку перезагрузки».

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.