«Путин даёт отпор задирам»: британцы оценили ситуацию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/1d10d1dc-81f6-11eb-9edb-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Читатели британского издания Express высказали свои мнения о том, как будет развиваться ситуация на Украине в связи с возможной эскалацией конфликта в Донбассе. Статья на данную тему была опубликована в субботу, 3 апреля.

В материале говорится о том, что РФ недавно провела передислокацию военной техники для защиты своих границ. Также авторы статьи указывают, что Москва предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины.

Читатели негативно оценили позицию западных стран относительно Донбасса и посоветовали НАТО и США не предпринимать ничего, что способно усилить напряжённость в регионе. У России же, по мнению простых пользователей, с Украиной гораздо меньше проблем, чем это пытаются представить за рубежом.

У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые всё ещё хотят стать русскими, — заявил пользователь с ником Us nad ME.

Путин даёт отпор задирам в НАТО — да как он смеет? — иронизирует TheIceQueen.

Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединённые Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства, — пишет Username Mk2.

Ситуация на юго-востоке Украины стала ухудшаться в феврале 2021 года. По имеющимся данным, начались провокации со стороны ВСУ, возобновились обстрелы населённых пунктов самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Впервые с июля 2020 года украинские силовики применили при обстреле ЛНР артиллерию, а в ДНР после атаки БПЛА погиб ребёнок. Об этом писал NEWS.ru.