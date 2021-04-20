«Пустые речи»: Пушков оценил обращение Зеленского к Путину

https://static.news.ru/photo/ef9b12d0-8809-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить играть пустыми словами. Так он отреагировал на призыв украинского лидера к российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса».

Зеленскому надо для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса. А пока он этого не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Он добавил, что заявление Зеленского «слабое», а также напомнил о планах Киева «зачистить ДНР и ЛНР».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться на территории военных действий в Донбассе. Политик рассказал, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию.