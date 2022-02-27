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Маленький шанс: Зеленский признался, что не верит в результат встречи с РФ

Зеленский признался, что не верит в результат встречи с РФ: маленький шанс
19:13, 27 февраля 2022
Маленький шанс: Зеленский признался, что не верит в результат встречи с РФ Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результат встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют».

Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни единого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был хоть и маленький, но все же шанс, — отметил политик в ходе нового обращении.

По данным Sputnik Беларусь, пункты пропуска Александровка и Вильча станут местом переговоров России и Украины. Белорусский город Наровля ближе всех расположен к этому месту. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что представители Киева примут участие в переговорах. Встреча пройдёт на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять «без дополнительных условий».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.

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