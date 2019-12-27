Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что миротворцев ООН не будет на Донбассе без согласия России.

В Донбасс надо ввести миротворцев ООН, а платить за это должны европейцы, заявил глава посольства США в Киеве Тейлор. США в своём репертуаре, но это плохая идея. Миротворцев без согласия России и самого Донбасса там не будет. Да и Европа не горит желанием нести огромные расходы, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, Пушков считает, что неправильно говорить об отсутствии мягкой силы в РФ. Сенатор рассказал, что многие европейские политики оценивают президента России Владимира Путина как пример ответственного и убедительного лидера.

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