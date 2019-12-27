Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о драке в рукопашную между российскими и американскими военными. В Минобороны эту информацию опровергают.

По данным SOHR, инцидент произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер. Американцы приехали в населенный пункт, чтобы получить данные от местных жителей. Те, в свою очередь, обвинили военных в предательстве, поскольку...