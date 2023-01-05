Пушков указал на растущее недоверие немцев к своим властям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что уровень доверия к политическому руководству ФРГ со стороны граждан серьезно упал за прошедший год. В качестве доказательства парламентарий привел данные опроса института социальных исследований Forsa. Согласно данным исследования, только 30% населения Германии одобряют действия властей.

Германия явно движется не в том направлении, и ее жители это чувствуют, — написал Пушков.

Он также обратил внимание на то, что доверие к федеральному правительству между тем упало на 22% и составило 34%. По словам сенатора, больше всего пострадал рейтинг канцлера ФРГ, который за год потерял 24%.

Читатели британского издания The Daily Mail ранее раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране. Большинство британцев при этом выразили свое недовольство тем, что страна продолжит поддерживать Киев.