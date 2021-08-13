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Пушков счёт провалом попытку демократизировать страны Востока

14:42, 14 августа 2021
Пушков счёт провалом попытку демократизировать страны Востока Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Соединённые Штаты в начале XXI века решили демократизировать страны Ближнего и Дальнего Востока, однако эта политика привела к провалу. Об этом он написал в Telegram.

По его мнению, заявлениями о том, что победа боевиков в стране ещё не предопределена, Вашингтон пытается «оправдать своё поражение и стремительный уход из Афганистана».

Очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии «экспорта демократии» — вот итог этого курса, — написал политик.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы (члены запрещённой в России террористической организации «Талибан») развернули наступление на провинции страны.

Американские аналитики прогнозируют, что Кабул — столица Афганистана — падёт в срок от одного до трёх месяцев. Ситуация с каждый днём становится всё хуже, Штаты приняли решение направить в Кабул часть выведенных из Афганистана войск, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства.

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