Пушков резко отреагировал на слова советника Зеленского о Путине

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорит глупости, создавая информационный шум, который незачем тиражировать. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя в Telegram высказывание последнего о полномочиях президента РФ Владимира Путина.

Арестович ранее заявил, что российский лидер способен «вернуть» Крым одним телефонным звонком.

Сей советник — не более чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет, — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что даже в случае Арестовича должны быть «пределы самонадеянной глупости», но их нет.

Ранее стало известно, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут», заявил Алексей Арестович. Он уточнил, что для этого достаточно решения главы РФ Владимира Путина. Также, по мнению Арестовича, «одним звонком» может быть остановлен вооружённый конфликт в Донбассе.