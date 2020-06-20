Пушков рассказал, почему «умер» американский миф

https://static.news.ru/photo/e1b5a828-8bfc-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал оценку сносу протестующими американцами памятников знаковым историческим персонам. По его словам, погромщики каких-либо новых идеалов не предлагают.

Так называемые «протестующие», а на деле погромщики, снесли памятники (Христофору. — NEWS.ru) Колумбу, (Джорджу. — NEWS.ru) Вашингтону, автору гимна США (Фрэнсису Скотту Ки. — NEWS.ru). И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие, — написал сенатор в своём Twitter.

Он добавил, что миф о «великой Америке», которую можно ставить в пример другим странам, развенчан.

Это время закончилось. Миф о «граде на холме» мёртв, — отметил Пушков.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция в Вашингтоне бездействовала во время сноса демонстрантами памятника генералу армии Конфедерации Альберту Пайку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, правоохранители «просто смотрели», как монумент сносят и сжигают. Как заявил Трамп, произошедшее с памятником и бездействие полиции — это позор для Америки.