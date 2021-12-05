Пушков рассказал о запугиваниях со стороны Украины

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что слова министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в случае «вторжения» России являются попыткой запугать Запад. Других аргументов у Киева нет, отметил политик в Telegram.

Резников говорил для американских СМИ, отмечая, что при полномасштабном конфликте в Европу направятся «три-пять миллионов беженцев», и это окажется большой проблемой для Евросоюза.

В натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек Альянса [Йенс] Столтенберг это ясно дал понять, — напомнил Пушков.

Он пояснил, что Альянс не обязан защищать Украину. Именно поэтому в Киеве хотят запугать Запад.

Ранее стало известно, что Алексей Резников призвал Британию, Канаду и США ввести войска на территорию республики. Он считает, что армию нужно разместить в тех регионах, где они могут стать «позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».