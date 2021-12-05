Украина призвала НАТО ввести войска на её территорию

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, Канаду и США ввести войска на территорию республики. Он считает, что армию нужно разместить в тех регионах, где они могут стать «позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России», пишет The Globe and Mail.

Не менее важно будет размещение солдат Канады, США и Британии на позициях рядом с передовой, — сказал Резников.

По его мнению, армию нужно разместить в тех регионах, «которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».

Глава Минобороны Украины считает, что на территории Харькова, Мариуполя, Краматорска, Одессы и острова Змеиный должны развиваться «три флага»: Канады, США и Великобритании.

Это будет хороший знак русским, что вы здесь — резюмировал Резников.

Ранее сообщалось, что Россия не угрожает ни одной стране, а перемещать войска по своей территории является её суверенным правом, заявили в посольстве РФ в США. Если кто и двигает военных к границам России, то только НАТО, так в дипмиссии ответили вашингтонскому бюро газеты Financial Times на вопрос о якобы готовящемся вторжении на Украину.