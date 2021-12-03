Посольство РФ в США заявило о праве на перемещение войск в своих границах

Россия не угрожает ни одной стране, а перемещать войска по своей территории является её суверенным правом, заявили в посольстве РФ в США. Если кто и двигает военных к границам России, то только НАТО, так в дипмиссии ответили вашингтонскому бюро газеты Financial Times на вопрос о якобы готовящемся вторжении на Украину.

Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории — наше суверенное право. Это никого не касается, — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты указали, что именно НАТО и его государства-члены «опрометчиво» передвигают войска и военную инфраструктуру к границам России. В посольстве напомнили, что подобные разговоры велись весной 2021 года, но «истерические оценки о якобы подготовке Россией вторжения на Украину», не оправдались.

Всё, что нужно сейчас сделать Вашингтону, — заставить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского выполнять Минские соглашения, — посоветовали в дипмиссии.

Ранее стало известно, что возможное вторжение российских войск на украинскую территорию приведёт к продовольственному кризису в Европе и разрушению международного порядка. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Миллионы беженцев попытаются попасть на европейскую территорию, пояснил он.