Глава Минобороны Украины: большая война в стране ввергнет Европу в кризис

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное вторжение российских войск на украинскую территорию приведёт к продовольственному кризису в Европе и разрушению международного порядка. Миллионы беженцев попытаются попасть на европейскую территорию, говорится в статье, опубликованной на сайте американского аналитического центра Atlantic Council («Атлантический совет»).

Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трёх до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьёзных проблем, с которыми столкнётся европейское общество, — сообщил министр.

По словам Резникова, Евросоюз ждёт продовольственный кризис из-за отсутствия украинских и российских продуктов питания, поставки которых будут нарушены из-за боевых действий.

Нападение России, по мнению министра, также означало бы окончательный конец международного порядка, основанного на принципе права. Этот шаг откроет дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая поставит под угрозу десятилетия мира на большей части Европы.

При этом Резников отмечает, что несмотря на готовность России поднять ставки, руководство страны действует крайне прагматично и обладает высокой квалификацией в оценке рисков. И хотя в настоящее время эскалация конфликта возможна, его всё же можно избежать. Для этого нужно продемонстрировать готовность противостоять «российской агрессии».

Ранее агентство AP со ссылкой на анонимного сотрудника администрации США сообщило, что разведка узнала о возможном наступлении России на Украину в начале 2022 года. Москва планирует разместить вблизи границы с Украиной до 175 тысяч военнослужащих. Кроме того, в планы российских властей входит перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США намеренно проводят «спецоперацию» по нагнетанию ситуации вокруг Украины и кризиса с её самопровозглашёнными республиками. При этом в Вашингтоне пытаются переложить вину за происходящее на Россию, регулярно устраивая провокационные акции у её границ.