AP: Россия задействует в наступлении на Украину 175 тысяч военных

Разведка США сообщила о наступлении России на Украину в начале 2022 года. По данным американской стороны, Москва планирует разместить вблизи границы с Украиной до 175 тысяч военнослужащих, пишет Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника администрации США. Кроме того, в планы российских властей входит перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием.

По данным источника, сотрудники разведки также отмечают активизацию пропагандистских усилий России с использованием доверенных лиц и СМИ для очернения Украины и НАТО в преддверии возможного вторжения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ и сообщениями о проведении там различных учений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силовики ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса, нагнетая обстановку в зоне конфликта.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения за помощью к России в случае реализации Киевом силового сценария в Донбассе.