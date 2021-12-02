Глава ДНР заявил о возможности обращения к России за помощью

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вместе с Вашингтоном разрабатывает новый пакет мер по сдерживанию России. Об этом он сообщил в Twitter после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. В чём конкретно будут заключаться санкции, министр не уточнил.

Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жёсткие экономические санкции. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнёрства Украины и США, — написал глава МИД. Ранее глава...