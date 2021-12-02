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Глава ДНР заявил о возможности обращения к России за помощью

14:20, 02 декабря 2021
Глава ДНР заявил о возможности обращения к России за помощью Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения за помощью к России в случае реализации Киевом силового сценария в Донбассе, сообщает РИА Новости. По его словам, принятие подобных решений зависит от дальнейшего развития ситуации. 

Будем действовать, исходя из ситуации, — заявил Пушилин. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ и сообщениями о проведении там различных учений.  

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