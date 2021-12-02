Глава ДНР заявил о возможности обращения к России за помощью

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения за помощью к России в случае реализации Киевом силового сценария в Донбассе, сообщает РИА Новости. По его словам, принятие подобных решений зависит от дальнейшего развития ситуации.
Будем действовать, исходя из ситуации, — заявил Пушилин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ и сообщениями о проведении там различных учений.