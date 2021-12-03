В МИД ответили на сообщения о подготовке вторжения России на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на сообщения американских СМИ о якобы скоплении военных РФ на границе с Украиной и подготовке российского вторжения. По её словам, западной прессе стоило бы обратить внимание не только на действия России, но и на поступки НАТО и США, пишет «Коммерсант».

Российские вооружённые силы на российской территории — законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США, — сказала она.

По словам дипломата, Штаты намеренно проводят «спецоперацию» по нагнетанию ситуации вокруг Украины и кризиса с её самопровозглашёнными республиками. При этом в Вашингтоне пытаются переложить вину за происходящее на Россию, регулярно устраивая провокационные акции у её границ.

В принципе, ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья, — добавила Захарова.

Ранее агентство Associated Press написало, что американская разведка заявила о наступлении России на Украину в начале 2022 года. По данным издания, Москва планирует разместить вблизи границы с Украиной до 175 тысяч военнослужащих. Кроме того, в планы российских властей якобы входит перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием.