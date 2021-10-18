Пушков прокомментировал прекращение работы представительства РФ при НАТО

После прекращения работы представительства России при НАТО в Брюсселе и информбюро Альянса в Москве у его руководства не будет возможности «имитировать контакты при их отсутствии». Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём официальном Telegram-канале. По его словам, «диалог с позиции силы» изначально был плохой затеей.

Формула Столтенберга о необходимости диалога НАТО с Россией «с позиции силы» порочна по сути и невыполнима политически. Сегодня Москва окончательно похоронила эту формулу, — сказал Пушков.

Пушков подчеркнул, что совет Россия — НАТО зашёл в тупик ещё в 2015–2016 годах, однако его формальное существование позволяло поддерживать видимость диалога с Москвой, которого на самом деле не было.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии. Он также добавил, что для контактов с Россией «по экстренным делам» НАТО следует обращаться к российскому послу в Бельгии.