Пушков ответил немцам на предложение запустить «Северный поток — 2»

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит исключительно от решения немецких властей. Он пояснил, что наполнение трубопровода топливом идёт из России, о чём в Германии забывают. С подобным предложением выступил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст из-за бедственного положения с поставками газа в стране.

Подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска «Северного потока — 2» находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России, — написал Пушков.

Парламентарий добавил, что Москва не заинтересована в помощи немцам в условиях санкций. По его словам России интересны долгосрочные контракты на поставку энергоносителей.

Британский журнал The Economist ранее сообщил, что Европе не везёт в энергетической войне с Россией. В опубликованном материале сказано, что Запад продолжит искать возможности для ограничения цен на нефть и газ из России. В публикации отмечается, что поставки газа в Европу сократились на 2,5% из-за пожара на предприятии по сжижению газа в техасском Фрипорт.

Ещё на 7,5% сократились поставки из-за ремонтных работ на газопроводе «Северный поток». В случае полной остановки его работы эксперты опасаются, что Европа не сможет восполнить запасы для своих газовых хранилищ, чтобы обеспечить себя топливом до следующей весны.