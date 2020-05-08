Пушков оценил аргументы Дурова против переезда в Кремниевую долину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Павла Дурова о Кремниевой долине. По его словам, США являются «уставшим гегемоном, теряющим драйв», что и подтвердил создатель «ВКонтакте» и Telegram.
Он критично оценил здравоохранение, среднее образование и уровень программирования. В сфере информац. технологий с США успешно конкурируют другие страны. Что же, уставший гегемон теряет драйв, — говорится в сообщении члена Совфеда, которое он разместил в своём Twitter.
— ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) May 7, 2020
Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину. Так он отреагировал на документальный фильм Юрия Дудя о выходцах из постсоветских стран в американских интернет-компаниях. По словам Дурова, некоторые знакомые ему герои фильма обошли острые углы и рассказали о жизни в США только хорошее.