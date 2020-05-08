Пушков оценил аргументы Дурова против переезда в Кремниевую долину

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение главы района Прага-6 о сносе памятника маршалу Коневу. Глава альянса предложил считаться с мнением Ондржея Коларжа, так как он был избран на свою должность соотечественниками.

Любое запугивание, считает Столтенберг, со стороны России в адрес мэра Праги или других чиновников муниципалитета недопустимо. Избранные на свои позиции люди имеют право принимать те решения, которые они считают правильными,...