Пушков объяснил, как Польша хочет пробиться к Чёрному морю

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил создание Польшей, Литвой и Украиной «Люблинского треугольника». По его словам, таким способом Варшава намерена выйти к Чёрному морю.
Старая мечта польской элиты времен Пилсудского — «Польша от моря до моря», —
прокомментировалсенатор событие в своём Twitter.
Первый глава возрождённого Польского государства вёл такую политику, которая привела к трагедии Польшу.
Её нынешний интерес к Чёрному морю отдает фарсом, — считает Пушков.
C Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ Â«ÐÑÐ±Ð»Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÑÐµÑÐ³Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¸ÐºÐ°Â» Ñ ÑÑÐ°ÑÑÐ¸ÐµÐ¼ ÐÐ¸ÑÐ²Ñ Ð¸ Ð£ÐºÑÐ°Ð¸Ð½Ñ, ÐÐ¾Ð»ÑÑÐ° Ð½Ð°Ð¼ÐµÑÐµÐ½Ð° Ð²ÑÐ¹ÑÐ¸ Ðº Ð§ÑÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¾ÑÑ. Ð¡ÑÐ°ÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÑÑÐ° Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÐºÐ¾Ð¹ ÑÐ»Ð¸ÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼ÑÐ½ ÐÐ¸Ð»ÑÑÐ´ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ - Â«ÐÐ¾Ð»ÑÑÐ° Ð¾Ñ Ð¼Ð¾ÑÑ Ð´Ð¾ Ð¼Ð¾ÑÑÂ». ÐÐ¾Ð»Ð¸ÑÐ¸ÐºÐ° ÐÐ¸Ð»ÑÑÐ´ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¿ÑÐ¸Ð²ÐµÐ»Ð° Ðº ÑÑÐ°Ð³ÐµÐ´Ð¸Ð¸ Ð´Ð»Ñ ÐÐ¾Ð»ÑÑÐ¸. ÐÐµ Ð½ÑÐ½ÐµÑÐ½Ð¸Ð¹ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐµÑ Ðº Ð§ÑÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¾ÑÑ Ð¾ÑÐ´Ð°ÑÑ ÑÐ°ÑÑÐ¾Ð¼.— ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov)
July 30, 2020
Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины договорились о создании «Люблинского треугольника» — нового формата сотрудничества между странами. Об этом рассказал глава польского МИД Яцек Чапутович.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен