Пушков объяснил, как Польша хочет пробиться к Чёрному морю

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «бомбящих всех самолётах» вызывало недоумение у пользователей Сети. Украинский лидер заявил, что ко Дню независимости должен быть создан новый самолёт, который покажет всем, какие украинцы сильные.

Под этим сообщением, опубликованным Офисом президента в Facebook, пользователи Сети оставили неоднозначные комментарии: «Надо привести в порядок своё здоровье, Владимир Александрович!», «Что оно мелет...», «Мимика жесть», «Почему говорит он, а...