Мир

Пушков объяснил, как Польша хочет пробиться к Чёрному морю

05:14, 31 июля 2020 37
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил создание Польшей, Литвой и Украиной «Люблинского треугольника». По его словам, таким способом Варшава намерена выйти к Чёрному морю.

Старая мечта польской элиты времен Пилсудского — «Польша от моря до моря», — прокомментировал сенатор событие в своём Twitter.

Первый глава возрождённого Польского государства вёл такую политику, которая привела к трагедии Польшу.

Её нынешний интерес к Чёрному морю отдает фарсом, — считает Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины договорились о создании «Люблинского треугольника» — нового формата сотрудничества между странами. Об этом рассказал глава польского МИД Яцек Чапутович.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях