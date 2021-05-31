Пушков назвал невеждой украинского депутата за «квакающих в Москве жаб»

https://static.news.ru/photo/ee6017c0-82e6-11eb-b7b9-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который разместил в Киеве билборды с оскорблениями в адрес Москвы, является невеждой. Об этом в Telegram заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Украинский политик ранее похвастался фотографиями билбордов, на которых указано: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве ещё жабы квакали».

Пушков напомнил депутату, что с исторической точки зрения нынешняя Украина не имеет отношения к Киеву времён Древней Руси.

Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена. Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоёван новгородским князем Олегом, который перенёс туда свою резиденцию и сказал: «Се буди городом Русским». Русским — не украинским. Но сие нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо, — отметил российский политик.

Он назвал «клоунадой» попытку Гончаренко оскорбить Москву.

Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придёт в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека — это в древней Александрии она точно была, — подчеркнул Пушков.

Ранее стало известно, что Алексей Гончаренко решил в преддверии Дня Киева напомнить его жителям о достижениях города. Однако сделал он это странным способом. В своём Facebook он выложил фото билбордов, которые «украсил» плакатами, сравнивающими Киев и Москву, когда второй ещё не существовало.