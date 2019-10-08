https://static.news.ru/photo/b937d776-e9d2-11e9-96ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Процесс украинского урегулирования останется заблокированным, если «формула Штайнмайера» по Донбассу не будет реализована, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, Украина пять лет назад «отрезала от себя» Донбасс, а теперь киевские власти рассчитывают на его быстрое возвращение.

Не вернётся он быстро, это вообще исключено. «Формула Штайнмайера» — самый первый шаг по разблокировке минского процесса, и если она не будет выполнена, то процесс будет оставаться блокированным, каким он был на протяжении последних трёх лет, — уверен он.

Сенатор отметил, что данная формула является лишь одним из промежуточных шагов для урегулирования проблемы, без неё нельзя никуда двигаться, так как при отсутствии особого статуса Донбасса «вообще не о чем говорить».

Пушков считает, что Киев должен без предварительных условий восстановить экономические связи с Донбассом и убедить его вернуться, предоставив выгодные решения, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о нежелании России участвовать в саммите в «нормандском формате». По его словам, Москва якобы ищет основания для отказа даже после того, как в Киеве выполнили условия о прекращении огня в Донбассе и согласовали «формулу Штайнмайера».