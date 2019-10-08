Процесс украинского урегулирования останется заблокированным, если «формула Штайнмайера» по Донбассу не будет реализована, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По словам политика, Украина пять лет назад «отрезала от себя» Донбасс, а теперь киевские власти рассчитывают на его быстрое возвращение.
Не вернётся он быстро, это вообще исключено. «Формула Штайнмайера» — самый первый шаг по разблокировке минского процесса, и если она не будет выполнена, то процесс будет оставаться блокированным, каким он был на протяжении последних трёх лет, — уверен он.
Сенатор отметил, что данная формула является лишь одним из промежуточных шагов для урегулирования проблемы, без неё нельзя никуда двигаться, так как при отсутствии особого статуса Донбасса «вообще не о чем говорить».
Пушков считает, что Киев должен без предварительных условий восстановить экономические связи с Донбассом и убедить его вернуться, предоставив выгодные решения, передаёт
Ранее, как писал News.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о нежелании России участвовать в саммите в «нормандском формате». По его словам, Москва якобы ищет основания для отказа даже после того, как в Киеве выполнили условия о прекращении огня в Донбассе и согласовали «формулу Штайнмайера».
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