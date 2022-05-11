Пушилин: ДНР освободит территории в конституционных границах

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил сограждан с Днём Республики и заявил о грядущем «освобождении территории ДНР в её конституционных границах». Как сообщается на официальном сайте главы ДНР, этих целей необходимо добиться, невзирая на трудности.

Сегодня новый этап в нашей жизни — освобождение территории ДНР в её конституционных границах. Как и вся история становления нашего государства, этот этап не лёгкий. Но Республика рождена, чтобы побеждать, и мы добьёмся своих целей, — подчеркнул Пушилин.

Он заявил, что жители республики показали пример того, как нужно защищать свою землю, ценности, правду и будущее, и продемонстрировали массовый героизм и стойкость. Глава ДНР также пожелал согражданам мира, счастья и благополучия.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Пушилина с Днём ДНР, подчеркнув, что восемь лет назад народ республики сделал выбор в пользу государственной независимости, и выразил уверенность в скорой победе в спецоперации на Украине. Также Путин пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам — мужества, стойкости и силы духа.

До этого глава ДНР заявил, что после выхода к границам Донецкой области необходимо начать новый этап спецоперации. По его словам, важность перехода подчёркивает обострившаяся ситуация в Приднестровье и граничащих с Украиной городах России, которые почти ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ.