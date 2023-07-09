Пункт пропуска «Каменный Лог» заработал в полном объеме

Фото: Global Look Press

Пункт пропуска «Каменный Лог» на границе Белоруссии и Литвы заработал в полном объеме, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский пункт пропуска «Мядининкай»), — говорится в сообщении.

В 13:00 8 июля Литва в одностороннем порядке прекратила оформление людей и транспорта в пункте пропуска «Мядининкай». Как объяснила литовская сторона, причиной прекращения работы погранперехода послужил инцидент с пакистанцем.

В Службе охраны госграницы при МВД Литвы рассказали, что гражданин Пакистана въехал в Литву из Белоруссии с сомнительными документами. Литва пыталась вернуть мужчину в республику, но не получилось.

Пакистанец находился на границе и периодически ложился на проезжую часть, мешая проезду транспорта. В свою очередь Госпогранкомитет не уточнил, где находится гражданин Пакистана сейчас.