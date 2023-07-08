Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией

Фото: Пограничный комитет Республики Беларусь

Литовская сторона перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска Мядининкай в 13:00 8 июля, сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Белоруссии. Белорусская сторона отметила, что готова осуществлять пропуск на границе.

Подчеркиваем, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта. Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне, — заявили в пограничном комитете.

В комитете попросили выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее стало известно, что Польша решила усилить армию в восточной части страны на границе с Белоруссией Об это заявили в генеральном командовании польских вооруженных сил. На востоке страны разместятся тысяча военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад. При этом генеральное командование обратилось к автомобилистам с предупреждением, что 8 июля будет массивное движение войсковых колонн по северной, центральной и восточным дорогам.

Ранее главы Латвии, Литвы и Польши призвали укрепить свой восточный фланг НАТО и изменить стратегию ядерного сдерживания в связи с присутствием российского ядерного оружия в Белоруссии. Свою инициативу они изложили в письме генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу.