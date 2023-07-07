Польша начала усиливать военный контингент на границе с Белоруссией

Фото: Global Look Press

Армия Польши

Польша решила усилить армию в восточной части страны на границе с Белоруссией, сообщило генеральное командование польских вооруженных сил в Twitter. На востоке страны разместятся тысяча военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад.

Мы усиливаем свое присутствие в Восточной Польше! 1000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши, — сказано в сообщении.

При этом генеральное командование обратилось к водителям с предупреждением, что 8 июля будет усиленное движение войсковых колонн по северной, центральной и восточным дорогам.

Ранее главы Латвии, Литвы, Польши призвали укрепить свой восточный фланг НАТО, а также изменить стратегию ядерного сдерживания в связи с присутствием российского ядерного оружия в Белоруссии. Свою инициативу они изложили в письме генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу.

При этом в обращении главы государств обвиняют Россию в грубом нарушении соглашения с НАТО. По их мнению, Североатлантический альянс должен заблаговременно разместить боеприпасы и оружие на восточном фланге, а также увеличить расходы на оборону сверх 2% ВВП.