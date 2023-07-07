В НАТО призвали усилить восточный фланг из-за ЯО в Белоруссии Президенты стран Балтии и Польши призвали НАТО усилить их фланг из-за ЯО в Белоруссии

Фото: Army Poland

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Анджей Дуда призвали укрепить свой восточный фланг НАТО и изменить стратегию ядерного сдерживания в связи с присутствием российского ядерного оружия в Белоруссии, сообщается на сайте литовского президента. Инициативу они изложили в письме на имя генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Сегодня, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, нам нужна солидарность и единство, чтобы мы могли противостоять всем угрозам по принципу 360-градусного подхода. В том числе и тем угрозам, которые принесли последние события в Белоруссии. Мы должны показать России, что мы эти угрозы видим и понимаем и что мы готовы принять все возможные меры для противодействия им, — говорится в послании.

В нем подчеркивается, что Россия грубо нарушила соглашение с НАТО.

По мнению президентов, Альянсу следует включить обычные угрозы, исходящие от Белоруссии, в процесс военной адаптации НАТО, заблаговременно разместить боеприпасы и оружие на восточном фланге, а также увеличить расходы на оборону сверх 2% ВВП и увязать это с приоритетами НАТО.

Ранее белорусский полковник Андрей Богодель допустил применение республикой размещенного на ее территории ядерного оружия. По его словам, это может произойти в случае вторжения в Белоруссию извне.

Президент республики Александр Лукашенко, в свою очередь, высказал предположение, что ядерное оружие Минску все же никогда применять не придется. При этом он указал, что оно необходимо Белоруссии для предотвращения вторжения врага.