Псаки: у США нет желания вводить санкции против России

https://static.news.ru/photo/69548abc-af95-11eb-abc0-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Tasos Katopodis/Pool/CNP/Global Look Press

Белый дом не хочет принимать дополнительные ограничительные меры в отношении России, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. По её словам, право на это Вашингтон за собой всё-таки оставляет, пишет РИА Новости.

Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для манёвра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно, — подчеркнула Псаки.

Она в очередной раз озвучила популярный в последнее время в США тезис, что Вашингтон рассчитывает построить с Москвой «более предсказуемые и долгосрочные» отношения.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях с Москвой, однако будут отвечать на те её действия, которые посчитают неприемлемыми, заявила Джен Псаки. Она добавила, что введённые в апреле санкции против России стали подобным ответом и именно поэтому хозяин Белого дома Джо Байден предложил провести встречу президенту РФ Владимиру Путину.