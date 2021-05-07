США пообещали отвечать на «неприемлемые действия» Кремля

https://static.news.ru/photo/1c719792-af6f-11eb-a295-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях с Москвой, однако не будут отвечать на те её действия, которые посчитают неприемлемыми, сообщает РИА Новости.

На наш взгляд, стабильные и предсказуемые отношения — в интересах США. Это не значит, что мы будем сдерживаться в вопросе последствий, когда поведение России даёт для них основания, — пояснила Псаки.

Она добавила, что введённые в апреле санкции против России стали подобным ответом и именно поэтому хозяин Белого дома Джо Байден предложил провести встречу президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что Джо Байден рассказал о намерении встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне. Так он ответил журналистам на пресс-конференции 7 мая. Он добавил, что ситуация на границе России и Украины не влияет на его желание провести встречу в формате «один на один».