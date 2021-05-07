Байден назвал сроки встречи с Путиным

https://static.news.ru/photo/bc21da64-af50-11eb-84b9-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне, передаёт РИА Новости.

Журналисты на пресс-конференции спросили у политика о возможном саммите с Путиным.

Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим, — ответил Байден.

Он добавил, что ситуация на границе России и Украины не виляет на его желание провести встречу в формате «один-на-один».

Мы видим, что раньше войск [на границе было больше] и он (Путин. — NEWS.ru) отводит их, <...> их значительно меньше, чем месяц назад, — отметил глава государства.

Накануне глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия сохраняет «значительное военное присутствие» на границе с Украиной. По его словам, Россия несколько сократила свои силы, но десятки тысячи военных всё ещё остаются в приграничной территории. Кроме того, там по-прежнему сосредоточено большое количество военной техники и вооружений.

Ранее Байден заявил, что именно на первый летний месяц у него запланирован визит в Европу.

Глава Белого дома позвонил президенту России 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день президент США подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из Штатов будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.

Издание Politico сообщило, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина может пройти в столице Чехии Праге. Этого не исключают бывшие американские официальные лица. По их мнению, также в списке мест для предстоящего саммита значатся столицы Азербайджана, Исландии и Словении. МИД последней сообщил, что страна готова принять глав государств.