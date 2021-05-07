Путин и Байден могут встретиться в Словении

https://static.news.ru/photo/e40d0a92-af43-11eb-8c52-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Встреча президентов России и США может пройти в Словении, сообщил МИД республики.

Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Исландии, Чехии, Азербайджане, Австрии, однако нельзя исключать «тёмную лошадку» в качестве места встречи двух президентов, считает издание Politico.

В той же Словении уже проводились аналогичные встречи в прошлом, отмечают в службе стратегических коммуникаций МИД республики.

Напомним, что президент США Джо Байден выступил с предложением провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным на высшем уровне летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не имеет дополнительной информации о ходе подготовки переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Список возможных площадок для данного саммита пока не составлен . Однако, вероятнее всего, Байден рассчитывает провести переговоры с Путиным в июне. Именно на первый летний месяц у хозяина Белого дома запланирован визит в Европу.