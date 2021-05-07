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Путин и Байден могут встретиться в Словении

17:31, 07 мая 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Встреча президентов России и США может пройти в Словении, сообщил МИД республики.

Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться в Исландии, Чехии, Азербайджане, Австрии, однако нельзя исключать «тёмную лошадку» в качестве места встречи двух президентов, считает издание Politico.

В той же Словении уже проводились аналогичные встречи в прошлом, отмечают в службе стратегических коммуникаций МИД республики.

Напомним, что президент США Джо Байден выступил с предложением провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным на высшем уровне летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не имеет дополнительной информации о ходе подготовки переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Список возможных площадок для данного саммита пока не составлен. Однако, вероятнее всего, Байден рассчитывает провести переговоры с Путиным в июне. Именно на первый летний месяц у хозяина Белого дома запланирован визит в Европу.

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