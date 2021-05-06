Генсек НАТО: десятки тысяч военных РФ остаются у границы Украины

https://static.news.ru/photo/561d468c-ae6e-11eb-a323-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сохраняет «значительное военное присутствие» на границе с Украиной. Об этом глава НАТО Йенс Столтенберг заявил перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров обороны, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия несколько сократила свои силы, но десятки тысячи военных всё ещё остаются в приграничной территории. Кроме того, там по-прежнему сосредоточено большое количество военной техники и вооружений. Столтенберг заявил , что Альянс будет внимательно следить за развитием ситуации.

Генсек НАТО также предложил министрам обороны обсудить «опасные операции» российских спецслужб в Болгарии и Чехии.

Ранее сообщалось, что о сохранении Россией военного присутствия на границе с Украиной заявил президент этой страны Владимир Зеленский во время пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По его словам, в Крыму и Донбассе было замечено увеличение российского контингента, а также прирост военных и техники вдоль линии границы. Зеленский добавил, что РФ вывела только три с половиной тысячи военнослужащих из Крыма.