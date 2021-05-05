Украина всё ещё видит угрозу на границе с Россией

https://static.news.ru/photo/b1f16bea-ae56-11eb-aafb-96000091f725_660.jpg Фото: Владислав Сергиенко/РИА Новости

Украинские власти по-прежнему видят угрозу на границе с Россией. После вывода войск территорию Крыма покинули только 3,5 тысячи российских солдат. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной с госсекретарём США Энтони Блинкеном пресс-конференции, трансляция которой идёт на странице офиса главы государства в Facebook.

По словам Зеленского, в Крыму и в Донбассе было замечено увеличение российского контингента. Также прирост военных и техники Украина заметила вдоль линии границы с Россией. Как отметил президент, в общей сложности в указанных районах насчитали 75 тысяч человек и единиц техники со стороны РФ.

Мы отмечаем — и наша разведка, и наши профессиональные военные — мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть, — сказал Зеленский.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. 23 апреля Минобороны начало перебрасывать войска, которые задействованы в учениях, в места постоянной дислокации.

Страны НАТО не оставили завершение российских военных учений без внимания. Они заявили, что «любые шаги по деэскалации со стороны России» считаются важными.

Ранее власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма. План действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.