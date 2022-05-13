Псаки чуть не расплакалась на её последнем брифинге в Белом доме Псаки неоднозначно ответила на вопрос про нехватку детских молочных смесей в США.

Джен Псаки / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Покидающая пост представителя Белого дома Джен Псаки чуть не расплакалась на последнем брифинге, когда высказывала благодарность президенту США Джо Байдену и первой леди за оказанное доверие. Также она поблагодарила сотрудников СМИ, но они таких ярких эмоций от Псаки не удостоились. Видео брифинга опубликовало РИА Новости.

Спасибо господину президенту Джо Байдену и первой леди Джилл Байден. О сотрудниках СМИ я плакать не буду, фух. Спасибо сотрудникам СМИ, — пошутила Псаки.

Помимо этого она в последний день умудрилась вляпаться в скандал после неоднозначного ответа на вопрос про нехватку детских молочных смесей в США. Когда один из представителей прессы поинтересовался у Псаки, что делать родителям, у которых не получается найти молочную смесь, необходимую для питания ребёнка, она ответила, что в случае, если здоровье младенца в опасности, следует немедленно обратиться к педиатру. Представителя Белого дома назвали циничной и обратили внимание, что её ответ — это чистая формальность и отговорка.

Она в пятницу, 13 мая, официально завершает свою деятельность в качестве главы пресс-службы администрации Белого дома. Дипломат была назначена на эту должность после инаугурации президента Байдена в январе 2021 года, она намеревалась уйти через год после работы в команде президента.

По её словам, самой сложной частью работы были постоянные угрозы. В частности Псаки жаловалась на «ужасные письма», которые ей присылали недоброжелатели с упоминанием семьи. Она при этом не стала говорить о своих планах после ухода с должности