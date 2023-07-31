В Батуми задержали участников акции против захода в порт судна с россиянами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции Грузии задержали нескольких участников акции протеста в порту Батуми, сообщает ТАСС. Они выступали против захода круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. В настоящее время в порту дежурят усиленные наряды полиции, территория оцеплена специальными железными ограждениями.

Представители грузинских оппозиционных партий начали собираться в порту Батуми еще ночью. По мнению участников протестной акции, на борту корабля находятся люди, выступающие за отделение Абхазии от Грузии и поддерживающие СВО на Украине. Кроме того, протестующие утверждают, что прибытие судна с россиянами в порт Батуми якобы является нарушением международных санкций. Однако сам корабль ходит под флагом Палау, а его оператор не включен в санкционный список.

Отмечается, что это не первая акция протеста против захода корабля с российскими туристами в порт Батуми. Так, 27 июля грузинские оппозиционеры «отпраздновали» отплытие Astoria Grande исполнением гимна государства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал подобные акции провокацией. По его словам, власти Грузии делают все возможное для посещения республики россиянами, поэтому такие протесты выглядят странно.