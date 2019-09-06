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Участники движения «Стыдно» пригнали стадо из девяти овец к парламенту Грузии. Там сейчас депутаты принимают решение о доверии или недоверии новому правительству.

Часть «овец» находится внутри. Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными, — сказал один из лидеров движения Гига Макарашвили журналистам Первого канала Грузии .

Демонстранты дежурят у входа в здание парламента с самого утра. Они устроили так называемый коридор позора для депутатов и кандидатов в министры. Между одним из народных избранников, выступающих за диалог с Россией, и активистом даже произошла потасовка.

Парламентарий вышел на улицу во время перерыва, участники движения «Стыдно» начали скандировать «предатель». Депутат не выдержал и кинулся на активистов. Драку успели предотвратить дежурившие полицейские.

Известно, что большинство в парламенте готово поддержать кабинет министров под руководством Георгия Гахарии. С этим не согласны участники движения «Стыдно». Они всё лето добивались его отставки с поста министра внутренних дел, считая его лично ответственным за жёсткий разгон митингов в Тбилиси.

Ещё 6 сентября активисты пытались попасть в парламент на слушания кандидатуры нового премьера. Но их не допустили. Из-за этого партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» демонстративно покинула зал заседаний.

Новое правительство в Грузии пришлось формировать из-за того, что Мамука Бахтадзе, занимавший пост премьер-министра с июня 2018 года, на днях добровольно ушёл в отставку. В разговоре с News.ru директор тбилисского Института стратегии управления, экс-депутат парламента Грузии Пётр Мамрадзе пояснил, что отставка Бахтадзе связана в первую очередь с приближающимися парламентскими выборами, назначенными на будущий год. Правящая партия уже разработала поправки в конституцию страны, которые, как и настаивала оппозиция, предусматривают переход со смешанной на пропорциональную систему выборов.