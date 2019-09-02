Мамука Бахтадзе, занимавший пост главы правительства Грузии с июня прошлого года, добровольно ушёл в отставку. Согласно грузинскому законодательству, в течение двух недель парламент должен одобрить кандидатуру нового премьер-министра. Ожидается, что им станет Георгий Гахария, ныне занимающий пост главы министерства внутренних дел.

Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе. <...> Для меня было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны, — написал Мамука Бахтадзе на своей странице в Facebook.

Выборы 2020 года должны быть соревнованием программ и идей, а не брани и языка ненависти, добавил он.

По словам экс-спикера парламента Грузии, лидера партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе, никакие перестановки в Грузии не имеют никакого смысла, потому что страной управляет один человек — основатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Как известно, в октябре 2011 года он создал партию «Грузинская мечта» для того, чтобы «выдворить с политической сцены Грузии Михаила Саакашвили». Иванишвили победил на парламентских выборах 2012 года партию экс-президента «Единое национальное движение» (ЕНД) и возглавил правительство. Но сразу после победы на президентских выборах своего ставленника Георгия Маргвелашвили он оставил премьерский пост. Однако оставить после себя крепкого и цепкого премьера не удалось. Причём дважды: в 2015 году в отставку ушёл Ираклий Гарибашвили, а в 2018-ом ещё один его ставленник — Георгий Квирикашвили. Тогда же — в 2018 году — Иванишвили принял решение вернуться в публичную политику и занял пост председателя партии, в сложное для неё время.

Бидзина Иванишвили Бидзина ИванишвилиThe Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

Выпускник МГУ Бахтадзе является близким другом Уты Иванишвили — старшего сына основателя и председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Бахтадзе занимал должность директора Грузинской железной дороги с 2012 года, сразу после прихода «Грузинской мечты» к власти. Примечательно, что накануне отставки Иванишвили, Мамука Бахтадзе и министр внутренних дел Георгий Гахария обсудили «предстоящие кадровые изменения в правительстве.

Согласно грузинскому законодательству, после отставки премьер-министра остальные члены правительства также должны сложить полномочия в течение двух недель. Некоторые сочли уход главы правительства реакцией на обострение российско-грузинских отношений. Однако, отметил в разговоре с News.ru директор тбилисского Института стратегии управления, экс-депутат парламента Грузии Пётр Мамрадзе, отставка Бахтадзе связана, в первую очередь, с приближающимися парламентскими выборами, назначенными на будущий год. Правящая партия уже разработала поправки в Конституцию страны, которые, как и настаивала оппозиция, предусматривают переход со смешанной на пропорциональную систему выборов.

Очевидно, Иванишвили посчитал, что министр внутренних дел Георгий Гахария проявил себя достаточно хорошо в различных кризисных ситуациях, включая и те, что были инициированы ошибками самой «Грузинской мечты». И именно глава МВД может успешно привести партию к новым выборам. Важно и то, что, в отличие от предыдущих премьерских отставок, сопровождавшихся критикой со стороны Иванишвили, уход Бахтадзе прошёл абсолютно спокойно. Здесь нет никакой подоплёки, просто Гахария видится более эффективным премьером на данный момент. Его на посту главы МВД, очевидно, сменит бывший министр внутренних дел Ираклий Гарибашвили. Но никакой связи с обострением в российско-грузинских отношениях тут нет.

Пётр Мамрадзе

директор тбилисского Института стратегии управления, экс-депутат парламента Грузии
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