Мамука Бахтадзе, занимавший пост главы правительства Грузии с июня прошлого года, добровольно ушёл в отставку. Согласно грузинскому законодательству, в течение двух недель парламент должен одобрить кандидатуру нового премьер-министра. Ожидается, что им станет Георгий Гахария, ныне занимающий пост главы министерства внутренних дел.

Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе. <...> Для меня было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны, — написал Мамука Бахтадзе на своей странице в Facebook.

Выборы 2020 года должны быть соревнованием программ и идей, а не брани и языка ненависти, добавил он.

По словам экс-спикера парламента Грузии, лидера партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе, никакие перестановки в Грузии не имеют никакого смысла, потому что страной управляет один человек — основатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Как известно, в октябре 2011 года он создал партию «Грузинская мечта» для того, чтобы «выдворить с политической сцены Грузии Михаила Саакашвили». Иванишвили победил на парламентских выборах 2012 года партию экс-президента «Единое национальное движение» (ЕНД) и возглавил правительство. Но сразу после победы на президентских выборах своего ставленника Георгия Маргвелашвили он оставил премьерский пост. Однако оставить после себя крепкого и цепкого премьера не удалось. Причём дважды: в 2015 году в отставку ушёл Ираклий Гарибашвили, а в 2018-ом ещё один его ставленник — Георгий Квирикашвили. Тогда же — в 2018 году — Иванишвили принял решение вернуться в публичную политику и занял пост председателя партии, в сложное для неё время.

Бидзина Иванишвили The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

Выпускник МГУ Бахтадзе является близким другом Уты Иванишвили — старшего сына основателя и председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Бахтадзе занимал должность директора Грузинской железной дороги с 2012 года, сразу после прихода «Грузинской мечты» к власти. Примечательно, что накануне отставки Иванишвили, Мамука Бахтадзе и министр внутренних дел Георгий Гахария обсудили «предстоящие кадровые изменения в правительстве.

Согласно грузинскому законодательству, после отставки премьер-министра остальные члены правительства также должны сложить полномочия в течение двух недель. Некоторые сочли уход главы правительства реакцией на обострение российско-грузинских отношений. Однако, отметил в разговоре с News.ru директор тбилисского Института стратегии управления, экс-депутат парламента Грузии Пётр Мамрадзе, отставка Бахтадзе связана, в первую очередь, с приближающимися парламентскими выборами, назначенными на будущий год. Правящая партия уже разработала поправки в Конституцию страны, которые, как и настаивала оппозиция, предусматривают переход со смешанной на пропорциональную систему выборов.