Выборы 2020 года должны быть соревнованием программ и идей, а не брани и языка ненависти, добавил он.

По словам экс-спикера парламента Грузии, лидера партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе, никакие перестановки в Грузии не имеют никакого смысла, потому что страной управляет один человек — основатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Как известно, в октябре 2011 года он создал партию «Грузинская мечта» для того, чтобы «выдворить с политической сцены Грузии Михаила Саакашвили». Иванишвили победил на парламентских выборах 2012 года партию экс-президента «Единое национальное движение» (ЕНД) и возглавил правительство. Но сразу после победы на президентских выборах своего ставленника Георгия Маргвелашвили он оставил премьерский пост. Однако оставить после себя крепкого и цепкого премьера не удалось. Причём дважды: в 2015 году в отставку ушёл Ираклий Гарибашвили, а в 2018-ом ещё один его ставленник — Георгий Квирикашвили. Тогда же — в 2018 году — Иванишвили принял решение вернуться в публичную политику и занял пост председателя партии, в сложное для неё время.

Бидзина Иванишвили

