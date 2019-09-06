https://static.news.ru/photo/fe2539f8-d093-11e9-b1b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: nacionalurimodzraoba/facebook.com

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» прервала слушания в парламенте кандидата в премьер-министры страны Георгия Гахарии. Фракция демонстративно покинула зал заседаний в знак протеста.

Поводом к такой реакции стал отказ пропустить на слушания активистов движения «Стыдно». Оно образовалось на фоне разгона протестных акций в Тбилиси силовиками, которыми, будучи министром внутренних дел, руководил Гахария.

Среди тех, кого не пустили в здание парламента, была и жительница Тбилиси Мако Гомури. Она потеряла зрение во время разгона митинга 20–21 июня. Слушания в прямом эфире транслировались на сайте законодательного органа.

Парламент Грузии вновь нарушает регламент и не впускает тех людей, у которых есть пропуска, у которых есть моральное право находиться в этом зале, чтобы напомнить о себе и о тех преступлениях, которые совершила эта власть. Мы не считаем целесообразным слушать ваше выступление в таких условиях и прекращаем заседание, — сказал председатель фракции ЕНД Роман Гоциридзе.

Заявлению Гоциридзе предшествовала реплика Гахарии, выразившего полную уверенность в своём назначении и в том, что партия Саакашвили вскоре падёт.

Никуда уходить я не собираюсь. Я с вами покончу. С вами также покончат и население, и избиратели Грузии. Вы является обыкновенной дворовой оппозицией, и в 2020 году вы останетесь на улице, — заявил он.

Мамука Бахтадзе, занимавший пост главы правительства Грузии с июня прошлого года, на днях добровольно ушёл в отставку. Согласно грузинскому законодательству, в течение двух недель парламент должен одобрить кандидатуру нового премьер-министра.

В разговоре с News.ru директор тбилисского Института стратегии управления, экс-депутат парламента Грузии Пётр Мамрадзе пояснил, что отставка Бахтадзе связана, в первую очередь, с приближающимися парламентскими выборами, назначенными на будущий год. Правящая партия уже разработала поправки в конституцию страны, которые, как и настаивала оппозиция, предусматривают переход со смешанной на пропорциональную систему выборов.