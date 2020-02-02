https://static.news.ru/photo/e3f69f26-45ba-11ea-9627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Возле посольства США в пригороде ливанской столицы Бейрута проходит протестная акция. Демонстранты выражают недовольство «сделкой века» американского лидера Дональда Трампа.

По некоторым данным, протестующие забрасывают здание дипмиссии камнями, а некоторые из них пытались перелезть через забор посольства.

Шестеро демонстрантов пострадали от слезоточивого газа, который был применён силами безопасности, передаёт Al-Jadeed.

Ранее NEWS.ru писал, что команда, создававшая план Соединённых Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке, не перевела документ на иврит и арабский язык из-за возможной утечки информации.

28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века».

Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.