Возле посольства США в пригороде ливанской столицы Бейрута проходит протестная акция. Демонстранты выражают недовольство «сделкой века» американского лидера Дональда Трампа.
По некоторым данным, протестующие забрасывают здание дипмиссии камнями, а некоторые из них пытались перелезть через забор посольства.
Шестеро демонстрантов пострадали от слезоточивого газа, который был применён силами безопасности,
Ранее NEWS.ru писал, что команда, создававшая план Соединённых Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке, не перевела документ на иврит и арабский язык из-за возможной утечки информации.
28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века».
Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.
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