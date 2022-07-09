Протесты и беспорядки не угрожают российскому посольству на Шри-Ланке

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие не угрожают безопасности российского посольства на Шри-Ланке, пишет РИА Новости со ссылкой на местных представителей дипмиссии РФ. Также сотрудники посольства призвали российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей. В марте страну охватил экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля, после которого начались массовые протесты.

Какой-либо угрозы безопасности посольства нет, — сообщили сотрудники посольства.

Бывший посол Шри-Ланки в РФ Удаянга Виратунга сообщил об отлете президента Шри-Ланки Готабая Раджапаксы из страны. Дипломат уточнил, что глава государства передал письмо о своей отставке доверенным лицам. В СМИ распространилось видео, на котором, предположительно, виден президентский кортеж, направляющийся в сторону самолета.

В издании NewsFirst сообщили, что из порта Коломбо вышли два корабля ВМС Шри-Ланки. На одно из судов в срочном порядке доставили багаж, на другом расположились пассажиры. Однако в источнике не стали уточнять, был ли Раджапакса среди пассажиров корабля.

В Шри-Ланке протестующие 9 июля захватили резиденцию Раджапаксы. После этого они первым делом побежали купаться в бассейне главы государства.