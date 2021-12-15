Продажу турецкого оружия Украине объяснили «просто торговой сделкой»

Турецкое оружие Украине продаёт частная компания, не государство, сообщил президент Российского исследовательского института в Анкаре, профессор Салех Йылмаз «ПолитЭксперту». Он подчеркнул, что Турция не выступает против России.

Кроме того, производитель «Байрактаров» покупает какую-то технику на Украине, а потому не отказывает ей в поддержке. Турция — новичок на этом рынке и хочет презентовать себя. В продаже «Байрактаров» она никому не отказывает, так же как и Россия продаёт своё оружие всем без ограничений. Неверно считать, что Турция придерживается враждебной позиции к России в украинском вопросе. Это просто торговая сделка, — сказал Йылмаз.

Он также заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет очень высокие шансы снова избраться в 2023 году, хоть рейтинг его партии и упал. По словам Йылмаза, падают рейтинги многих мировых политиков в связи с пандемией и экономическим кризисом. Сильного оппонента Эрдогану профессор не видит.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Украины решил засекретить информацию о применении на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса ударных беспилотников Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin.