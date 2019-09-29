https://static.news.ru/photo/2d6e6424-e32b-11e9-8cc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Американские поисковики нашли на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, которое затонуло в 1901 году и было названо местными жителями «кораблём-призраком». Его обнаружили ещё в середине лета на глубине 250 метров, но известно об этом стало только сейчас.

Корабль искали с помощью гидролокатора. Он практически не повреждён, сообщает издание MPR News .

Корабль вышел из порта Дулут 15 сентября 1901 года, после чего попал в сильный шторм и исчез. Спустя пять дней местные рыбаки обнаружили обломки с Hudson, а также тела нескольких членов экипажа. Место крушения так и не было найдено.

Ранее News.ru сообщал, что корабль-призрак обнаружили рыбаки вблизи столицы Мьянмы. Сухогруз SamRatulangi PB 1600 пропал вместе с командой и грузом у побережья Тайваня в 2009 году. Сейчас судно представляет собой ржавую посудину гигантских размеров. Ни груза, ни команды на борту не обнаружено. Теперь полиции предстоит выяснить, каким образом огромное и безлюдное судно оказалось у берегов Мьянмы.