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Посетители китайского портала «Гуаньча» высмеяли главу Украины Владимира Зеленского за безуспешные попытки предотвратить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Юзеры отметили «истошные стоны» Киева по поводу магистрали, а также то, что политик «продался не тому», намекая на тесное, но бесполезное сотрудничество с США.

Этот юморист [Владимир Зеленский] считал, что можно наконец расслабиться и почивать на лаврах, продав себя Соединённым Штатам Америки, а оказалось, что продался не тому, — отметил юзер Liumaocheng.

Украина тут же развернулась и начала истошно стонать: Киев потерпел тяжёлое поражение, и с тех пор у Европы нет интересов на Украине. И поделом!, — уверен Мо Юй.

Пользователь Да Линь обратил внимание, что Польша и Украина «едят российский рис», но смеют «нападать» на Москву и перекладывают на неё всю вину. «Один лист времени» предположил, что Киев в ситуации с магистралью проиграл больше всех.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Ранее сообщалось, что сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс выступил с поддержкой строительства «Северного потока — 2». По его словам, построить «руину» длиной более одной тысячи километров было бы самой большой глупостью.