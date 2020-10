Признание независимости Карабаха разозлит Москву

Глава кабмина Армении неоднократно заявлял о необходимости признания независимости, однако ни одно его заявление с 27 сентября не содержало конкретики: Пашинян то увязывал этот вопрос с оперативной обстановкой, то апеллировал к международному праву, не поясняя свою мысль, хотя резолюции ООН довольно чётко определяют 20% территории Карабаха как оккупированные Арменией. Более конкретно условие описал президент Армен Саркисян: он напомнил, что до распада СССР Верховный совет Армении голосовал за признание НКР независимой, однако затем из-за подписанного в 1994 году перемирия всё было остановлено и начался политический Минский процесс, поэтому сейчас, по его словам, Ереван пойдёт на этот шаг при невозможности разрешить конфликт путём мирных переговоров.

Впрочем, Ереван неоднократно пытался разыграть тему признания суверенитета НКР в постсоветский период — начиная с 2009 года в парламенте неоднократно рассматривали инициативу, однако дело с места не двигалось. И лояльные, и оппозиционные нынешним властям эксперты сходятся в одном: Ереван постоянно говорит о вероятности изменения статуса НКР, но в реальности опасается этого шага.

Во-первых, Еревану был выгоден фактор НКР как ещё одного, пусть и непризнанного государства, для маневрирования и имитации активности в Минской группе ОБСЕ или на двусторонних переговорах под её эгидой. Так, и во время встреч в Вене за дипломатическими формулировками о необходимости договариваться, а не воевать, Армения постоянно пыталась «требовать включить представителей НКР в переговоры как равноправную сторону».

MoD of the Republic of Armenia/facebook.com