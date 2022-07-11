Привычку досаливать пишу связали с преждевременной смертью Американские учёные выявили риски преждевременной смерти у любителей сильно соленой пищи

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Люди, досаливающие пищу за столом, подврегаются более высокому риску преждевременнйо смерти, чем те, кто предпочитает умеренный недосол. К такому выводу пришли врачи в США. Они провели исследование, в котором приняли участие более 500 тысяч человек. Его результаты опубликованы в журнале European Heart Journal.

Содержащийся в пищевой соли натрий (NaCl) увеличивает риск рака, повышенного кровяного давления и инсульта. Оценить общее потребление этой пищевой добавки можно с помощью анализа мочи. Однко данный способ не отражает пищевые привычки, так как продукты могут изначально содержать большое количество соли.

В этой связи учёные под руководством провеффора Лу Ци из Школы общественного здравоохзранения и тропической медицины Тулейнского университета в американскм Новом орлеане решили посмотреть, каким образом влияет на здоровье людей привычка досаливать пищу за столом.

Исследователи провели анализ данных 501 379 человек, участвовавших в исследовании UK Biobank. Их спрашивали в период с 2006 по 2010 годы, часто ли они добавляют соль в пищу за столом. В результате в качестве преждевременной исследователи определелили смерть. наступившую в возрасте до 75 лет.

У любителей добавить соль в пищу риск умереть оказался на 28% выше по сравнению с теми, кто никогда не пользовался солонкой или делал это редко. Риски немного снижались у тех, кто ел много фруктов и овощей, которые являются источниками калия, обладающего защитными свойствами.