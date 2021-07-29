Привитым «Спутником V» россиянам разрешили посещать Болгарию без ПЦР-тестов

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Власти Болгарии разрешили туристам из России не проходить ПЦР-тестирование, если они сделали прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», передаёт ТАСС.

Болгарские учёные определили Россию как государство, которое попадает в «оранжевую зону» риска. В связи с этим были введены послабления для россиян.

В соответствии с распоряжением министра здравоохранения в Болгарии с 29 июля введены временные противоэпидемические меры, — сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Болгарии.

Отдыхающие при въезде должны показать действующий цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации или аналогичный документ, показывающий данные о прохождении вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста, который был проведён за 72 часа до прибытия в страну.

Ранее сообщалось, что Турция примет при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным в РФ препаратом.

Кроме того, Кипр разрешил привитым «Спутником V» гражданам России и дальше приезжать на остров без диагностических анализов на коронавирус.