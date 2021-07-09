Присягу временного президента Гаити перенесли

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Часть граждан Гаити усомнилась в подлинности аудиообращения вдовы погибшего президента Жовенеля Моиза, которое было размещено в её Twitter. Об этом пишет издание Haitian Times.

Аудиообращение Мартин Моиз было опубликовано в субботу, 10 июля. В нём вдова гаитянского лидера подтвердила информацию о том, что её супруга убили наёмники. Также она сказала, что «другие наёмники хотят...