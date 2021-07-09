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Присягу временного президента Гаити перенесли

00:37, 11 июля 2021
Фото: bykvu.com
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Церемонию принесения присяги временного президента Гаити перенесли. Об этом сообщил в Twitter назначенный на пост сенатом страны Жозем Ламбер.

Сенаторы решили перенести приведение к присяге, запланированное на этот полдень. Они хотят быть в полном составе на инаугурации, — написал Ламбер.

Сенат провозгласил Ламбера временным президентом в пятницу, 9 июля. 

Временный президент Гаити был назначен после гибели главы государства. Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем полиции и вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации. Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.

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