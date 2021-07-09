Присягу временного президента Гаити перенесли

Церемонию принесения присяги временного президента Гаити перенесли. Об этом сообщил в Twitter назначенный на пост сенатом страны Жозем Ламбер.
Сенаторы решили перенести приведение к присяге, запланированное на этот полдень. Они хотят быть в полном составе на инаугурации, — написал Ламбер.
Сенат провозгласил Ламбера временным президентом в пятницу, 9 июля.
Временный президент Гаити был назначен после гибели главы государства. Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем полиции и вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации. Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.