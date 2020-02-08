https://static.news.ru/photo/e73ac32e-4a9c-11ea-bd38-fa163e074e61_660.jpg Кэти Перри и принц Уэльский Чарльз Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз попросил американскую певицу Кэти Перри спеть для его цветов.

Он спросил меня, могу ли я спеть для его растений, и я обязательно это сделаю, обещаю, — цитируе т её газета Independent.

Певица добавила, что Чарльз обладает доброй душой и часто говорит со своими цветами.

Перри встретилась с принцем после того, как её назначили новым послом его благотворительного фонда British Asian Trust. Деятельность организации направлена на поддержку социально незащищённого населения Южной Азии и Великобритании, в частности, почти шести миллионов детей.

Как писал NEWS.ru, ранее российская телеведущая Тина Канделаки заявила, что Кэти Перри приставала к ней на закрытой вечеринке. По словам журналистки, исполнительница была в состоянии опьянения.