Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз попросил американскую певицу Кэти Перри спеть для его цветов.
Он спросил меня, могу ли я спеть для его растений, и я обязательно это сделаю, обещаю, — цитирует её газета Independent.
Певица добавила, что Чарльз обладает доброй душой и часто говорит со своими цветами.
Перри встретилась с принцем после того, как её назначили новым послом его благотворительного фонда British Asian Trust. Деятельность организации направлена на поддержку социально незащищённого населения Южной Азии и Великобритании, в частности, почти шести миллионов детей.
Как писал NEWS.ru, ранее российская телеведущая Тина Канделаки заявила, что Кэти Перри приставала к ней на закрытой вечеринке. По словам журналистки, исполнительница была в состоянии опьянения.