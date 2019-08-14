Российская телеведущая Тина Канделаки заявила, что американская певица Кэти Перри приставала к ней на закрытой вечеринке.
По словам журналистки, исполнительница была в состоянии опьянения, передаёт Life.
Она <...>выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти. Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев, — написала она в своём Telegram-канале.
Она отметила, что на мероприятии не нашлось «пострадавших». Однако её удивило признание «поклонников, которые годами несли это в себе, а теперь вдруг вспомнили про поруганное достоинство».
Как писал News.ru, ранее модель и актёр Джош Клосс заявил, что певица Кэти Перри домогалась его. По его словам, артистка публично стянула с него штаны, оголив гениталии. Инцидент произошёл на вечеринке, которую устроила исполнительница. Мужчина признался, что был влюблён в Перри в тот момент.