https://static.news.ru/photo/dfa88f06-be88-11e9-968c-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Руслан Исхаков/News.ru

Российская телеведущая Тина Канделаки заявила, что американская певица Кэти Перри приставала к ней на закрытой вечеринке.

По словам журналистки, исполнительница была в состоянии опьянения, передаёт Life .

Она <...>выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти. Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев, — написала она в своём Telegram- канале .

Она отметила, что на мероприятии не нашлось «пострадавших». Однако её удивило признание «поклонников, которые годами несли это в себе, а теперь вдруг вспомнили про поруганное достоинство».

Как писал News.ru, ранее модель и актёр Джош Клосс заявил, что певица Кэти Перри домогалась его. По его словам, артистка публично стянула с него штаны, оголив гениталии. Инцидент произошёл на вечеринке, которую устроила исполнительница. Мужчина признался, что был влюблён в Перри в тот момент.