«Пример информационной войны»: Захарова о миграционном кризисе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о ситуации на польско-белорусской границе, заявила, что сложившаяся обстановка является «образцом, показательным примером информационной войны». По её словам, до широкой аудитории не доносится в полном объёме статистика по миграционным потокам в Евросоюзе. Её слова приводит РИА Новости.

То, что мы сейчас видим на упомянутой мной белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны, — сказала Захарова на российско-белорусском экспертно-медийном форуме «Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху».

Она отметила, что несколько тысяч иракцев якобы стали угрозой для существования ЕС. Хотя за год, к примеру, Италия принимает десятки тысяч мигрантов.

За год, по данным итальянских правоохранительных структур, Италия пропустила 60 тысяч мигрантов. Разница очевидно в чём? В том, что они там нелегально. На территорию Италии они попадают нелегально, на территорию Белоруссии, как я понимаю, они попадают легальным путём. Так кто кому угрозу создаёт и почему об этом не говорят? Потому что мы сами об этом говорим недостаточно, — подытожила Захарова.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. По последним оценкам польских властей, число беженцев на границе выросло до 20 тысяч человек.

Ранее исполнительный директор агентства Евросоюза по контролю границ Frontex Фабрис Леггери заявил, что отказ властей Польши рассматривать заявки беженцев с территории Белоруссии на убежище будет противоречить правилам ЕС. Он отметил, что есть противоречие между требованием предоставить убежище всем нуждающимся в международной помощи и нелегальностью пересечения госграницы вне пограничных пунктов, однако в Еврокомиссии эту дилемму ещё не разрешили.